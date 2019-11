La Zampogna: a Maranola la XXVI edizione del festival

Torna per la sua XXVI edizione il Festival “La Zampogna” una manifestazione diventata con gli anni punto di riferimento per appassionati, musicisti ed esperti nel panorama italiano della musica popolare e della world music.

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre lo splendido borgo di Maranola a Formia accoglierà un ricco programma di eventi ai quali parteciperanno come protagonisti e spettatori: musicisti, liutai, studiosi, organizzatori di eventi culturali, giornalisti del settore e un pubblico entusiasta.

Incontri, mostre, seminari e ovviamente concerti dedicati a uno degli strumenti più rappresentativi della tradizione musicale italiana, non mancherà anche una mostra-mercato dove poter acquistare strumenti musicali, oggettistica tradizionale, attrezzi di uso pastorale legati al mondo della zampogna e degli zampognari; e durante la quale incontrare i liutai più importanti della penisola, attivi come costruttori non solo di zampogne ma anche di pive, ciaramelle, bombarde, tamburelli e altri strumenti tradizionali.

L’approfondimento di quest’anno sarà dedicato alla Grecia e ai paesi di cultura grecanica della Calabria con musicisti che proporranno i repertori e gli strumenti musicali di alcune regioni insulari e continentali elleniche e delle comunità ellenofone calabresi. Sarà inoltre presentato uno strumento musicale ritrovato dopo lunghi anni di ricerca e studio: la sordellina.

Torna anche il premio Diego Carpitella assegnato a un artista già affermato nel panorama italiano e attento alla tradizione popolare e a una serie di giovani talenti: musicisti e compositori dediti alla musica tradizionale.

Novità di quest’anno un laboratorio di danza di stile pastorale curato da Francesca Trenta e un corso per zampogna e ciaramella coordinato da Marco Iamele e Marco Tomassi; una sezione tutta dedicata ai ragazzi e la piantumazione di nuove piante nella Villa Comunale Alberi di Canto. Non mancheranno percorsi enogastronomici plastic free e una imperdibile anteprima alla Sala Borgna dell’Auditorium Parco della Musica - Roma con il concerto dei Methorios dalla Grecia e Phaleg Gruppo dalla Calabria.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 15 novembre

Anteprima Roma

ore 21.00 Roma, Auditorium Parco della Musica

Concerto Methorios & Phaleg In Festa Greca

Sabato 16 novembre

Mostra-mercato di strumenti musicali

ore 18.30 Chiesa S. Maria ad Martyres

Evento di apertura La Cabrette

Presentazione del libro a cura di Eric Montbel: LA SORDELLINA. Lo strumento delle meraviglie

ore 20.00 Piazzale Torre Cajetani

Festa a ballo: le Virtù.

Danze tradizionali.

Degustazione di prodotti tipici

Domenica 17 novembre

mostra-mercato di strumenti musicali

ore 10.00 Piazza S. Antonio Abate

Musica Del Buon Mattino

Corteo Musicale Con Zampogne E Campanacci

ore 10.30 Madonna degli Zampognari

Canti Votivi

Canti Delle Madonnelle con Francesca Trenta

dalle 11.00 alle 13.00 Centro Studi ”A. De Santis”

Seminari Di Studi - Proiezioni

Una Storia Di Vita. La Famiglia Ranieri

Docufilm A Cura Di Danilo Gatto

dalle 14.30 alle 16.30 Centro Studi ”A. De Santis”

Concerto - Presentazione Disco

Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble

Musiche Del Reventino-Savuto

A Cura Di Felici & Conflenti

dalle 14.30 alle 17.00 Piazzale Chiesa San Luca

Piccoli Concerti

Musiche Transumanti ( Mediterraneo)

Dalla Sila All’aspromonte (Calabria)

Il Mondo Dei Pastori (Festival Sezione Ragazzi)

dalle 15.00 alle 17.00 Chiesa S. Maria Ad Martyres

Concerti:

Phaleg (Calabria)

La Sordellina (Centro Italia)

ore 17.15 Chiesa SS. Annunziata

Methorios (Tracia-Grecia)

ore 18.00 Chiesa SS. Annunziata

Gran Concerto

Il Bordone Sonoro

Zampognari dei Monti Aurunci, Ausoni, Mainarde

Gallery