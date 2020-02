Latina Danza Festival al Palabianchini

Torna per la sua IV edizione il Latina Danza Festival organizzata dal comitato provincinale Opes Latina e ospitata al PalaBianchini di Latina.

Domenica 1 marzo le scuole di danza della provincia si riuniranno per celebrare la danza con uno spettacolo di altissimo livello artistico e culturale. Appuntamento ormai amato dalla città, nasce per dare visibilità ai giovani talenti pontini e a promuovere la danza in tutte le sue forme.

Ogni scuola di danza proporrà al pubblico uno spettacolo con musiche e costumi diversi, ai professionisti sarà concesso un tempo massimo di 10 minuti ciascuno per mostrare il loro talento.

Le scuole che hanno aderito: Asd Sati Spettacolo, Asd Studio Dance, Asd & C. Art Maison Academy, Asd Fight Club e Asd Body Center, Asd Vivir Mi Salsa, Asd Piedi Scalzi, Acsd Cultura Mediterranea, Asd Dance Lab, Asd Fuoricentro, Asd il Carillon-Accademia Sonia Onelli, Acsd La Joie de la Dance, Acsd Magici Eventi, Asd Mb Dance School ed Asd Real Stella, Asd FAP, Asd Sensazione Fitness, Asd Scarpette Rosse, Acsd Dance Project, Acsd Jungle Family, Asd La Macchia, Asd Il Mondo di Lalla, Asd Le Claquettes, Asd Modulo Centro Studio Danza.

L’appuntamento

È dunque per domenica 1 marzo a partire dalle 15.30 presso il Palabianchini di Latina, è possibile acquistare i biglietti presso le sedi delle scuole di danza che parteciperanno al Festival o al botteghino del Palazzetto dello sport prima dello spettacolo.