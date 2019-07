Latina E’State: un Mare di Eventi da giugno a ottobre nel capoluogo pontino

Oltre 200 eventi aspettano i cittadini di Latina a partire da giugno fino ad arrivare alla fine di ottobre diversi luoghi della città dal centro ai borghi, da Latina Scalo alla Marina saranno animati.

Oltre alle classiche feste rionali dei vari borghi arriva a Latina una fittissima programmazione promossa dall’Amministrazione Comunale: concerti, cinema, spettacoli teatrali, convegni, dibattiti, animazione per i più piccini, enogastronomia e sport.

Appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età che permetteranno di vivere in maniera più partecipe e consapevole l’intera città. Tra questi la Notte Bianca una delle maggiori manifestazioni italiane che questa estate celebra il 50° anniversario del primi allunaggio, e il concerto di Achille Lauro, spettacoli teatrali e musica dal vivo nella suggestiva location del Tempio di Mater Matuta a Satricum, il galà conclusivo di Bianco Rosso e Pontino, la mostra Plants &Food e molto molto altro ancora.

Nelle immagini il dettaglio del programma.

Gallery