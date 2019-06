Latina in Azzurro: tre giorni di eventi per conoscere l’Aeronautica Militare

All’interno degli eventi estivi di Latina e in prosecuzione di un rapporto ormai tradizionale con la città, torna la manifestazione a cura dell’Aeronautica Militare “Latina in Azzurro”.

Nel centro cittadino da venerdì 14 a domenica 16 giugno si terranno una serie di eventi sportivi e appuntamenti volti alla conoscenza dell’arma militare. Un ricco programma che animerà il cuore di Latina coinvolgendo la cittadinanza in attività ludiche, di intrattenimento e sportive.

Il programma completo della manifestazione:

Venerdì 14 giugno

Ore 17:00 Inaugurazione area espositiva (taglio del nastro)

Ore 19:00 Partenza 10° Maratonina dal Distaccamento A.M. Foce Verde.

Ore 20:30 Arrivo 10° Maratonina A.M. in Piazza del Popolo

Ore 21:00 Premiazione Maratonina A.M

Ore 23:00 Chiusura area espositiva

Sabato 15 giugno

Ore 10:00 Apertura area espositiva

Ore 10:00 - 19:00 Scherma attività ludiche ed esibizione con allieti defFA.M.. Ore 10:00 - 13:00 33BK Street Basketball Tour 2019.

Ore 16:00 - 21:00 33BK Street Basketball Tour 2019

Ore 17:00 - 19:00 Minibasket A.S.D. “Studio Sport”

Ore 18:00 Esibizione A.S.D. “Mìsha Elallet”

Ore 18:30 Esibizione A.S.D. “Maria MAGIA DANCE”

Ore 19:00 Esibizione A.S.D. “Ginnastica Astrea e UISP Latina"

Ore 20:30 Esibizione del “Coro e Orchestra dell’ I.C. A. VOLTA

Ore 23:00 Chiusura area espositiva

Domenica 16 giugno

Ore 10:00 Apertura area espositiva

Ore 10:00 - 19.00 Scherma attività ludiche ed esibizione con atleti dell’ A.M.

Ore 10:00 - 12:00 33BK Street Basketball TOUR 2019 / attività ludiche basket

Ore 17:00 - 19:00 Minibasket A.S.D. “Studio Sport”.

Ore 18:00 - 21:00 33BK Street Basketball TOUR 2019 fasi finali e premiazioni

Ore 19:00 - 19:30 Esibizione squadra ginnastica ritmica “Farfalle Azzurre”

Ore 21:00 Esibizione musicale “I giovani filarmonici pontini”

Ore 23:00 Termine evento