L.A. Classica Festival: giovani talenti suonano composizioni immortali

Torna per la sua seconda edizione L.A. Classica Festival, il festival dedicato alla musica classica organizzato dal Luogo Arte Event, grazie all’iniziativa “Cinema Enal – Insieme per Latina Scalo”, e patrocinato dal Comune di Latina.

La rassegna musicale vede la direzione artistica di Flavia Di Tomasso, Presidente del Luogo Arte Accademia Musicale, coadiuvata da Dario Ciotoli per la direzione artistica, da Marilena Seminara per l’editoria, da Pierluigi Coggio per la parte tecnica e fonica e da Dario Carta per la fotografia.

Un festival che vedrà esibirsi talentuosi musicisti, alcuni molto giovani ma con una carriera già avviata al successo. Otto concerti in cui si potranno ascoltare pagine altissime della storia della musica: tra questi Bach, Mozart, Händel, Vivaldi, Boccherini, Bizet, Ravel, Corelli, Boccherini, Offenbach, Beethoven, Piazzolla.

Per partecipare a ogni evento, anche a quelli gratuiti, occorrerà prenotare sul portale Eventbrite del Luogo Arte Event, per informazioni e assistenza è possibile chiamare il numero 328 8379615.

Ogni evento sarà organizzato nel rispetto delle norme anti COVID-19: gli ingressi saranno contingentati e obbligatorio l’uso della mascherina, sarà garantita la distanza di sicurezza tra le persone.

Per chi acquista il biglietto sarà offerta una cena per due persone alla pizzeria Zodiaco di Latina scalo, da prenotare preventivamente. Durante gli eventi del 1 agosto e del 18 il Caseificio dei Pini di Latina Scalo e la Tiella del Vesuvio offriranno un assaggio dei loro prodotti.

L’appuntamento

È alle ore 21.00 presso l’ex Cinema Enal di Latina Scalo per una serie di date dal 18 luglio al 26 settembre.

Il programma del festival:

Sabato 18 luglio

Liriche per Canto e Chitarra

Uno splendido duo al femminile, “Canciones Duo” con Silvia Salvatori, mezzosprano, e Valentina Pellecchia, chitarrista. Le bravissime artiste sfoggiano un brillante repertorio tra Pergolesi, Händel, Mozart, Lorca, De Falla, Rossini, Bellini e Bizet.

Sabato 1 agosto

Crazy for Cello and Accordion

Gli straordinari Livia De Romanis al violoncello e Cristiano Lui ci “sconvolgono” con la loro bravura e la loro intensità in un repertorio appassionante! Musiche di Vivaldi, Piazzolla e arie operistiche.

Sabato 8 agosto

Beethoven’s Friends

Un quartetto romano di giovani e talentuosi solisti in una ricerca appassionata e coinvolgente dell'universo beethoveniano! Vincenzo Tedesco e Adele Napoli ai violini, Morian Taddei alla viola, Ilaria Calabrò Altan al violoncello.

Domenica 30 agosto

Guitar Trio Dimensional

Un trio chitarristico esplosivo! I giovanissimi musicisti, Valentina Pellecchia, Gabriele Zanotti e Mirko Zanotti, sfoggiano il loro talento in un repertorio trasversale e coinvolgente, da non perdere!

Sabato 12 settembre

Cellos play Rossini

Una brillante e coinvolgente performance dei due giovanissimi e talentuosi violoncellisti, Fiorenza Mercatali e Davide Francesconi, che vive la bellezza prorompente e la dirompente energia rossiniana!

Venerdì 18 settembre

Melodia e modernità

Un recital tutto chitarristico sui più grandi autori dell’Ottocento interpretati impeccabilmente e con gusto da Maria Ivana Oliva. Musiche di Giuliani, Paganini, Verdi.

Domenica 20 settembre

Air Duo: respiri d’autunno

La bellissima e ariosa musica dei grandi autori classici, molti dei quali italiani, in un programma di “respiro” grazie ad un duo d’eccezione e di maestria! Flavia Di Tomasso al violino e Cecilia Iacomini alla viola eseguono musiche di Vivaldi, Corelli, Bach, Teleman, Boccherini, Händel e Mozart.

Sabato 26 settembre

I fiati del Luogo Arte

Una straordinaria staffetta con programma a sorpresa in cui si misurano i bravissimi musicisti Pierpaolo Eramo al flauto, Ida Gianolla e Ambra Guccione all’oboe, Daniele Cherubino alla tromba e il giovanissimo e talentuosissimo Simone Vecciarelli al sassofono, da non perdere!

Gallery