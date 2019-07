Latina sotto le stelle: cinque serate per conoscere meglio la città

In questa torrida estate arriva una bella rassegna che unisce film, libri e buon cibo ospitata dall’Arena del Cinema Corso: Latina Sotto le Stelle. La sua particolarità sarà raccontare la città di Latina da diversi punti di vista: storico, ambientale, sociale e umano. Una raccolta di saperi che sono alla base di un percorso di creazione di una identità cittadina, grazie a questa iniziativa ideata e organizzata dalla giornalista pontina Emanuela Gasbarroni.

Ogni martedì per cinque settimane, a partire dal 16 luglio, la serata inizierà intorno alle ore 20.20 con un’apericena a cura di Prodotti Pontini per scoprire tutte le eccellenze enogastronomiche che il nostro territorio offre così generosamente. Alle 21.00 alla presenza di autori che hanno dato un importante contributo alla crescita culturale di Latina, si passerà alla presentazione di alcuni libri che raccontano la città da un punto di vista architettonico, storico, sociale.

Alle 21.30 ci sarà la proiezione di film che emozioneranno il pubblico immergendolo ancora una volta in storie legate a Latina, città giovane che ha comunque una storia ricca e una umanità variegata tutta da scoprire. Le proiezioni vedranno la partecipazione di produttori, registi e attori.

Il programma della manifestazione:

16 luglio

Ore 20.20 apericena

Ore 21.00 presentazione dei libri:

- Fare spazio presenti tre degli autori Massimo Rosolini, presidente dell'Ordine degli architetti ed ex Assessore all'Urbanistica, il regista Renato Chiocca e Massimo Palumbo, architetto e artista.

- Littoria - Latina il libro di Pietro Antonelli

- L’ho Vista libro fotografico di Tonino Mirabella con i testi di Luca Bandirali

Introduce Massimo Rosolini

Ore 21.30 proiezione di Latina Littoria di Gianfranco Pannone

La storia del piano regolatore dell'Architetto Pierluigi Cervellati e dei tentativi politici di snaturarlo, raccontato con ironia e intensità grazie alla presenza dei protagonisti del tempo.

23 luglio

Ore 20.20 apericena

Ore 21.00 presentazione dei libri:

- Biscotto di Emilio Andreoli

- Costantin e Bausani di Francesco Prandi

- Sospesi di Tonino Mirabella

Introduce Clemente Pernarella

Ore 21.30 proiezione di Fuga per la Libertà di Emanuela Gasbarroni

30 luglio

Ore 20.20 apericena

Ore 21.00 presentazione dei libri:

- La trappola del fuorigioco di Carlo Miccio

Introduce Marco Cusumano

Ore 21.30 proiezione di Scorie in Libertà di Gianfranco Pannone

6 agosto

Ore 20.20 apericena

Ore 21.00 presentazione dei libri:

- Finis Terrae di Gianluca Campagna

Introduce Maria Teresa Accatino

Ore 21.30 proiezione di Monte Inferno di Patrizia Santangeli

13 agosto

Ore 20.20 apericena

Ore 21.00 presentazione dei libri:

- La prediletta del duce di Cesare Bruni

- Chiuda gli occhi" di Alessandra Cremonese

Introduce Manuela Francesconi

Ore 21.30 proiezione di Piccola America regia Gianfranco Pannone