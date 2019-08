Latium World Folkloric & Street Performing Arts Festival: serata di chiusura a Cori

Gran finale a Cori del Latium World Folkloric & Street Performing Arts Festival – Musiche, Danze e Arti di Strada popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza - CIOFF®. Sarà al teatro all'aperto di piazza della Croce la chiusura ufficiale mercoledì 7 agosto a partire dalle 21.15.

Sul palco saliranno per l’ultima volta: Isila di Pasqua (Cile) - gruppo “Maori Tupuna” Sabiduria Ancestral Rapa Nui – Città di Hanga Roa; Bielorussia - Radost Folk Dance Ensemble Città di Brest; Colombia - Compañía Artística “Aainjaa” Città di Bogotà; Borneo (Malaysia) - Era Budaya Papar Ensemble Città di Sabah; Honduras - Grupo de Proyección Folklórica Zorzales Città di San Pedro Sula; Botswana - Ngwao Letshwao Performing Arts Città di Gaborone.

A fare gli onori di casa la Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores” e agli Sbandieratori “Leone Rampante2 di Cori. Dalle 20 degustazioni gratuite a base di vini e prodotti tipici di eccellenza del territorio di Cori e artigianato tipico del mondo. Dopo lo spettacolo, appuntamento in piazza Sant'Oliva per “Gioventù del Mondo in Festa“.

Anche quest’anno il Festival ha portato in terra laziale centinaia di giovani artisti provenienti da varie parti del mondo quali festosi messaggeri di pace e fratellanza. Si sono mescolate così lingue, usi, tradizioni, canti e musiche, fondendosi nei mille colori del palcoscenico e nei cuori partecipi degli spettatori. Giunge ora a termine la manifestazione nata per promuovere la cultura folklorica e le tradizioni di tutto il mondo attraverso lo scambio e il dialogo tra i popoli, che in questa edizione ha portato il suo messaggio di pace e amicizia in molti Comuni laziali: oltre a Cori anche Roma, Bassiano, Cisterna, Fondi, Jenne (RM), Lariano (RM), Paliano (FR), Roccagorga, Rocca Massima , Tivoli (RM), Vejano (VT), Velletri (RM).

Cori, cuore pulsante del festival, ha ospitato i gruppi internazionali, le giornate clou e le tante iniziative collaterali: dalle visite ai centri anziani locali alla Giornata dell’Amicizia tra i popoli (con i gruppi ospiti presso le famiglie coresi), dalla Messa domenicale (animata dai gruppi stessi con musiche e canti religiosi da tutto il mondo) al Traditional Games Day e molto altro).