“Le Macchine di Leonardo” la mostra e le visite guidate al centro commeciale Le Torri

In occasione dei 500 anni dalla morte del grande Leonardo da Vinci presso il centro commerciale Le Torri di Latina si tiene un importante evento che unisce intrattenimento e cultura: la mostra interattiva “Le Macchine di Leonardo” a cura del direttore artistico Fabio Meini.

Dal 2 al 31 maggio con ingresso gratuito l’esposizione delle principali creazioni di Leonardo sarà a disposizione di tutti i visitatori del centro commerciale: dal paracadute all’ala battente, dalla bicicletta al ponte arcuato, con 28 modellini di cui 13 interattivi e 4 riproduzioni a grandezza naturale in legno e tessuto. Una serie di progetti che proiettavano Leonardo avanti secoli rispetto ai suoi contemporanei che ancora oggi non smettono di stupire grandi e piccini per la genialità con cui sono stati ideati.

Una mostra che celebra il genio di Leonardo con una serie di attività collaterali: dai percorsi formativi per le scuole medie locali supervisionati dalla psicologa e terapeuta dott.ssa Marilena Ponzani, alle visite guidate nei fine settimana a cura della storica dell’arte Francesca Piovan che accompagnerà adulti e bambini nel mondo del grande inventore e artista attraverso aneddoti e curiosità riguardanti la sua vita e le sue invenzioni.

L’appuntamento

È tutti i giorni fino al 31 maggio. Le visite guidate in programma per sabato 18 e sabato 25 maggio alle 16.00, alle 17.00, alle 18.00 e alle 19.00 (foto di Marcello Scopelliti).

