Le Notti di Cicerone: a Formia cinque giorni di appuntamenti

Arriva a Formia Le Notti di Cicerone una kermesse storico-rievocativa che vuole promuovere le aree archeologiche e turistiche della città.

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre si terranno una serie di appuntamenti che celebrano la figura di Cicerone, grande oratore che fu assassinato proprio a Formia nel 43 a.C.. L’amministrazione Comunale che promuove la manifestazione metterà a disposizione per le sere del 4, 5 e 7 settembre alle ore 19.30 e 20.45 delle navette che collegheranno la stazione ferroviaria e il Molo Vespucci alle location degli eventi.

Cicerone: Ultimo Atto

Si inizia mercoledì 4 presso la Tomba di Cicerone dove si terrà Cicerone Ultimo Atto, a cura della Rta Sinus Formianus, il racconto delle vicende e degli intrighi di potere che porteranno alla morte Cicerone. La narrazione dal vivo sarà inframmezzata da suggestive ambientazioni sonore e da proiezioni effettuate direttamente sulla Tomba di Cicerone. Un vero e proprio tuffo nel passato. L’evento ha una durata di circa 45 minuti e sarà replicato alle 21.00 e alle 22.00.

Le serate a ingresso gratuito risultano già essere sold out.

Le Memorie di Adriano

Nella seconda serata della manifestazione, giovedì 5 settembre alle ore 21.00, sempre presso la Tomba di Cicerone, si terrà un recital in cui l’attore Giulio Scarpati leggerà dei brani dal celebre romanzo di Marguerite Yourcenar “Memorie di Adriano”, affiancato da Luisa Prayer al pianoforte e da Federico Piccotti al violino. Lo splendido testo di Yourcenar sarà impreziosito da brani di Debussy e di Szymanowsky. Prezzo del biglietto € 5.00 (info sulla pagina facebook della manifestazione )

Cicerone è tornato

Venerdì 6 settembre la manifestazione si sposta nel cuore di Formia dove da Castellone a Mola si terrà una particolare Notte Bianca con aree tematizzate e performance teatrali in tutte le piazze e vie del centro. Dalle 19 all’una si potrà partecipare all’evento itinerante Cicerone è Tornato ricco di appuntamenti:

- Il Grande Lupanare a Castellone

- Architectural Dressing in Piazza Marconi (S. Teresa)

- Lo Spettacolo dei Gladiatori in Largo Aldo Moro

- Ludus Magnus - Area Bambini con Laboratorio interattivo in Largo Aldo Moro

- Apertura serale straordinaria dei negozi per lo Shopping di Cicerone

- Menù e Aperitivi di Cicerone

- Visita Guidata serale al Cisternone Romano e alla Torre di Castellone, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Le visite guidate animate saranno effettuate in costume d’epoca.

Morricone il Mitologico

Si torna alla Tomba di Cicerone nella serata di sabato 7 settembre per assistere al concerto Morricone il Mitologico. Protagonista della serata la Rome International Orchestra diretta dal maestro Giorgio Proietti che eseguirà le più belle musiche tratte dalle colonne sonore scritte dal grande maestro Ennio Morricone. La serata sarà condotta da Michele Giannì Giornalista SKY TG 24 e dalla giornalista Laura D'Onofrio, ospite Flavio Natalia direttore di Ciak. Biglietto € 10.00 .

Mediterraneo Antico

Domenica 8 settembre presso l'area archeologica di Caposele, l'ultima serata della manifestazione vedrà protagonista l’attore Massimo Wertmüller che leggerà brani tratti dalle opere più rappresentative della letteratura di viaggio del mondo antico, seguendo le connessioni storico-letterarie della scrittrice e docente universitaria Antonella Prenner. Prezzo del biglietto € 5.00