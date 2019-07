Festa di San Rocco: arrivano a Cisterna Le Vibrazioni

Momento clou dei festeggiamenti in onore di San Rocco, festa tra le più amate e attese dell’estate pontina, sarà il concerto de Le Vibrazioni che si terrà a Cisterna il 16 agosto.

La band (Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda) si forma a Milano nel 1999 proponendosi come uno dei rappresentanti del rock italiano nel periodo conclusivo di grande fermento musicale che aveva visto in auge band come Timoria, Litfiba, Casino Royale, Bluvertigo, Afterhours, Negrita e molti altri.

La band pubblica quattro album che riscuotono gran successo prima di prendersi una pausa ufficiale nel 2012. Nel 2017 tornano alla ribalta con alcune esibizioni live e nel 2018 pubblicano l’album V.

Venerdì 16 agosto incendieranno piazza XIX Marzo a Cisterna con vecchi successi come Dedicato a Te, Una Notte d’Estate, Vieni da me e Angelica, e con le nuove hit come Pensami Così e Amore Zen.