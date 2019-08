“Lecce incontra New York”: concerto del Canzoniere Grecanico Salentino a Minturno

“Lecce incontra New York”: questo il titolo del concerto che il Canzoniere Grecanico Salentino porterà in scena sabato 10 agosto presso il Comprensorio Archeologico Minturnae di Minturno.

L’evento fa parte di “Mediterranea”, la rassegna a cura di Marina Cogotti, che si svolge dal 18 luglio al 24 agosto 2019 fra Minturno, Formia e Sperlonga, ed è inclusa nella terza edizione di “Artcity Estate 2019”, realizzata dal Polo Museale del Lazio, Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali diretto da Edith Gabrielli.

“Lecce che incontra New York” è una splendida fusione di stili e influenze in cui gli strumenti della tradizione salentina si prestano a un sound più moderno e contemporaneo, tra incursioni di chitarra elettrica e synth bass. È l’anima cosmopolita di “Canzoniere”, il nuovo album del Canzoniere Grecanico Salentino, tra i più importanti e riconosciuti gruppi di world music, uscito su etichetta Ponderosa. Il dialetto salentino incontra cori stratificati e melodie eteree; la pizzica si fonde con il pop anthemico; ritmi sincopati e field recordings si sposano alla perfezione con i ritornelli tipici della forma canzone. Musiche e sonorità che guardano al mondo esterno con fiducia, aprendosi con curiosità e interesse all’altro e alle diverse culture: Il cuore del Canzoniere Grecanico Salentino rimane ancorato ai suoi ulivi secolari e alla sua tradizione di terra di mare. Ma sfrutta al massimo quella sua naturale tendenza a sintetizzare culture diverse per trascinare l’ascoltatore in una dimensione più attuale e globale.

L’appuntamento

È dunque per sabato 10 luglio alle ore 21.00 l’appuntamento presso il Comprensorio Archeologico di Minturnae.