Leggimisempre: Lettura, Senza Paura!

fProseguono gli appuntamenti con la Biblioteca di Fondi che negli ultimi mesi di sospensione di attività in presenza, secondo le direttive governative per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, ha organizzato una serie di letture per i bambini da seguire tramite la pagina Facebook della Biblioteca: la rassegna on line Leggimisempre.

In programma per martedì 28 aprile alle ore 18.00 la diretta “Lettura, Senza Paura” dedicata ai bimbi più piccini dai 2 ai 4 anni, ma godibile anche per i più grandi e perché no anche per i genitori.

Saranno letti alcuni albi illustrati che trattano il tema di tutto ciò che è improvviso, imprevisto, che ci lascia a bocca aperta e ci sorprende: "Vicino lontano", albo illustrato di Silvia Borando (edizioni Minibombo); "Il fatto è", albo illustrato di Gek Tessaro (Lapis Edizioni); "La sorpresa", silent book di Janik Coat (La Margheita); "Il viaggio di piefino" di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci (Bacchilega Junior); "Facciamo le facce" (Gribaudo).

Le letture saranno accompagnate dalla chitarra classica suonata da Sandro Sposito dell'A.R.S. di Fondi. Ai bimbi che vorranno seguire la diretta è richiesto di tenere a portata di mano uno specchietto per giocare insieme e scoprire tante cose sorprendenti.

L’appuntamento

