Leggimisempre: letture ad alta voce via Facebook

In un momento complesso, in cui per decreto governativo sono sospesi tutti gli eventi pubblici per via dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, la Biblioteca dei Bambini di Fondi continua le sue attività.

Non lo fa mettendo a repentaglio la salute dei suoi piccoli utenti, ma oproseguendo le consuete letture ad alta voce della rassegna Leggimisempre attraverso una diretta facebook, invece che presso la sede della Biblioteca Comunale.

Un modo originale per stare comunque accanto alle famiglie e ai bambini, per dare un momento di svago e di divertimento durante queste pause forzate dalla scuola e dalle varie attività, con responsabilità.

L’appuntamento

È dunque per martedì 10 marzo quando si terrà una lettura dedicata ai bambini della fascia 5-7 anni. Per seguirla sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di Leggimisempre.

