Estate lenolese: torna per la II edizione il Lenola Pizza Village

Il 3-4-5 Agosto torna il Lenola Pizza Village, una manifestazione nata solo lo scorso anno ma che è già una delle più attese dell'Estate Lenolese.

Per 3 giorni la località turistica del Colle si trasformerà in una grande pizzeria all’aperto; 8 forni a legna, 18 pizzaioli amatoriali sforneranno migliaia di pizze napoletane veraci (se ne calcolano più di 4000!) che saranno servite direttamente al tavolo e che delizieranno il palato di tutti.

L'evento è promosso dall'Associazione Lenola Viva in collaborazione con la Confraternita della Pizza, un gruppo nato on-line da appassionati pizzaioli amatoriali provenienti da tutta Italia. Tanti amanti della cucina, giovani e non, contribuiranno alla preparazione dell’impasto, dei vari sughi e di tutti gli ingredienti rigorosamente DOC per raggiungere così il tanto amato prodotto finale partenopeo; tra gli aiutanti è prevista la partecipazione dei capofamiglia accolti nel progetto Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati gestito direttamente dal Comune di Lenola.

Il Lenola Pizza Village sarà accompagnato ogni sera da buona musica; sabato 3 agosto i SO '70s suoneranno live i migliori successi 70/80, domenica 4 agosto toccherà ai Muiravale Freetown, la band terracinese dai ritmi reggae che ha presentato da pochissimo il nuovo singolo Raggamuffin Royal ed infine, per chiudere in bellezza, lunedì 5 agosto salirà sul palco la Rino Gerard Band, l'affermata cover che sta facendo ballare tutte le piazze italiane con i brani del compianto cantautore Rino Gaetano.

Quest'anno particolare attenzione è stata data al tema ambientale; tutto l'evento infatti sarà 100% Plastic Free con l'utilizzo di piatti in cellulosa, posate monouso biodegradabili e bicchieri in PLA.