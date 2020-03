Let It Orchestra all’Auditorium del Liceo Grassi

Un appuntamento che unisce giovani talenti, ottima musica e solidarietà è quello in programma giovedì 5 marzo presso l’Auditorium del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina.

Protagonisti della serata i Giovani Filarmonici Pontini in un omaggio a una delle band più celebri al mondo i Beatles. Let It Orchestra sarà infatti una rivisitazione originalissima e preziosa dei brani più famosi del quartetto di Liverpool. Affiancheranno i giovani musicisti anche Marco Cortese (chitarra e voce), Daniele Arcolin (tastiere, chitarra e cori), Fabrizio Serrecchia (basso e cori), e Nick Valente (batteria e cori), tutti diretti dal maestro Stefania Cimino.

Let It Be, Here Come the Sun, Yesterday, Come Togheter sono solo alcuni dei brani che saranno proposti durante il concerto, che sarà inoltre occasione per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione LatinAutismo, che tra le molte attività si occupa di sostenere l'inclusione dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico nelle colonie estive. L'evento gode del patrocinio della Provincia di Latina e del Comune.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 5 marzo alle ore 21.00 presso l’auditorium del Liceo G.B.Grassi, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3272918739.

