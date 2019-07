“Lettere d’amore” apre la IX edizione del Parco e la Commedia

Dopo un debutto di successo al Teatro Fellini di Pontinia torna una recentissima produzione dell’Associazione Culturale Compagnia il Gruppo dell'Arte: Lettere D’Amore, che aprirà la IX edizione del Parco e la Commedia nella suggestiva location all’interno del Parco del Circeo.

Tratto liberamente dall’opera Le Heroides di Ovidio nel quale ben 21 eroine della mitologia romana scrivono lettere ai loro amori, lo spettacolo tratta il tema dell’amore dal punto di vista femminile. In scena quattro eroine tutte interpretate dalla bravissima Elisabetta Femiano: la "pazza" Fedra sposa di Teseo ma innamorata di Ippolito, giovane figlio di lui; la civettuola Enone moglie di Paride il quale torna a casa con la sua amante Elena di Troia; la passionale Fillide che troverà "il modo opportuno" per riscattarsi dal suo Demofonte che partendo le aveva giurato di tornare presto ma tarda spudoratamente; e infine Penelope che tesse la sua tela per offrirla all’amato Ulisse, un’eroina che simboleggia l’attrice che si prepara a impersonare la sua parte per il pubblico accorso a vederla.

Un viaggio amoroso tutto al femminile tra mitologia, passioni e teatro, che sarà impreziosito dalla splendida voce del soprano Laura Di Marzo e dalle note della chitarra di Massimiliano Romano, diretti da Danilo Proia che ha curato anche la drammaturgia.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 12 luglio alle ore 21.00 presso la Cavea del Centro visitatori del Parco nazionale del Circeo a Sabaudia.