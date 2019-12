Libri al Centro alla Casa del Combattente

Due giorni dedicati alla cultura pontina con incontri con gli autori, laboratori di disegno per bambini e ragazzi, degustazioni enogastronomiche, idee regalo ed eventi: torna Libri al Centro.

Presso la Casa del Combattente venerdì 6 e sabato 7 dicembre si terrà la manifestazione che pone l’accento sulle produzioni librarie e culturali della provincia pontina.

Organizzata e promossa da Atlantide editore, DFG lab, Edizioni DrawUp, Il Levante, associazione Sintagma e Tunué, la rasegna ospiterà anche un laboratorio di disegno per gli alunni delle scuole primarie, un “urban sketch” per gli studenti delle superiori, stand con idee regalo per Natale, la presentazione del nuovo sito web d’incontro tra autori e produttori “Indiefilm.it” della Latina Film Commission, la storia della Democrazia Cristiana - e quindi dell’Italia e di Latina - con l’ex vicepremier Marco Follini, solo per citarne alcuni.

L’appuntamento

È dunque per il 6 e il 7 dicembre alla Casa del Combattente di Latina.

Il programma della rassegna:

Venerdì 6 dicembre

ore 16 apertura stand espositivi e buffet

ore 16:15 presentazione “Indiefilm.it”

la Latina Film Commission e il suo direttore Rino Piccolo presenteranno il primo portale web italiano multilingue dove autori e scrittori possono inoltrare i loro soggetti cine-televisivi alla ricerca di un finanziatore, ideato da Diego Nunziata

ore16:45 la presentazione de “Lo spazio del cuore” (Il Levante editore)

di Giovanni Pacella, modera lo scrittore Antonio Scarsella

ore 17:30 “Ercole, il cavaliere di Cisterna” (Atlantide editore)

di Salvatore D’Incertopadre. Interviene Antonio Polselli e modera la giornalista Dina Tomezzoli.

Ore 18: presentazione del libro “Democrazia Cristiana. Il racconto di un partito” (Sellerio)

di Marco Follini 30, Intervengono Silvio Di Francia (assessore alla Cultura di Latina) ed Enrico Forte (consigliere regionale del Lazio). Modera la giornalista Graziella Di Mambro. Evento a cura di Sintagma

ore 19:30 presentazione di “Antonio Rizzi. Dall'incoscienza alla cruda realtà” (Edizioni DrawUp)

di Geremia Danti. Modera lo scrittore Alessandro Vizzino.

Sabato 7 dicembre

Ore 10.00 apertura degli stand espositivi

laboratori gratuiti curati da Sintagma:

“La leggenda della Bella Ninfa” insieme all’autrice Beatrice Cappelletti e all’illustratore Luciano Bracci per i bambini della scuola primaria

Lobaratorio rivolto agli studenti degli Istituti Superiori insieme all’artista Giancarlo De Petris su “Carnet di viaggio e en plein air”.

Ore 16.30 “Storie di pietra ed acqua. La preistoria nell’Agro pontino” (Atlantide editore)

di Marco Mastroleo modera Gioconda Bartolotta, curatrice editoriale

ore 17:30 presentazione “L’estate del mirto selvatico” (Frilli editore)

di Gianluca Campagna, interviene Michela Sagnelli, modera lo scrittore Alessandro Vizzino, presentazione a cura di DrawUp

ore18:30 presentazioni con proiezione video di “Ninfa eterna metafora” di Alessandra Corvi e “Viaggio nella Terra Pontina” di Giancarlo De Petris

a cura di Sintagma le. Interviene il critico d’arte Vincenzo Scozzarella e modera il giornalista Mauro Nasi

ore 19:30 “Troverò la felicità entro l’ora di cena” (Il Levante)

di Priscilla Menin, modera il giornalista Mauro Nasi.

ore 20:30 presentazione di“Viaggi nell’Agro Pontino. Vita vitis vinum” di Mauro D’Arcangeli e Antonio Scarsella, e “Fantasmi a Latina” di Antonio Scarsella

Interverrà il delegato dell’Anci Lazio, Angelo Tomei, modera l’incontro la giornalista Marina Testa.

Degustazione di vini e prodotti tipici del territorio pontino

