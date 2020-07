Libri nel parco: il racconto delle famiglie coloniche dell’agro pontino di Giulio Alfieri

Proseguono gli incontri con gli autori organizzati dall’associazione Sabaudia Culturando all’interno della rassegna letteraria Libri nel Parco.

Venerdì 10 luglio si terrà il terzo appuntamento nell’accogliente corte del Comune di Sabaudia. Ospite della serata Giulio Alfieri che presenterà la sua ultima fatica “Questo piatto di grano” edito da Atlante Editore.

Il saggio nasce da un’approfondita ricerca tra migliaia di documenti e testimonianze che racconta da un punto di vista diverso dal consueto la colonizzazione dell’Agro Pontino negli anni ’30 e ’40 mettendo al centro del racconto le famiglie coloniche, e le conseguenze che le varie decisioni storiche, sociali ebbero sulle loro vite. A moderare l’incontro l’editore stesso Dario Petti.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 10 luglio alle ore 21.00 presso la corte comunale di Sabaudia, l’ingresso con obbligo di mascherina è gratuito, sarà garantita la distanza di sicurezza tra le persone in base alle norme anti COVID-19 in vigore attualmente.

