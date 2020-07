Libri nel parco: secondo appuntamento con Matteo Santandrea

Prosegue la VI edizione della rassegna letteraria Libri nel Parco promossa e curata dall’associazione Sabaudia Culturando.

Ospite d’onore del secondo appuntamento sarà il giovane scrittore Matteo Santandrea che presenterà il suo libro “È stata Roma”.

Il saggio, pubblicato da Rubettino Editore, pone l’attenzione su un vero e proprio filone di film e serie tv dedicate alla malavita romana: il roman crime movie, come lo definisce l’autore. Santandrea evidenzia come la malavita e i suoi loschi affari siano strettamente legati ad alcuni luoghi della Capitale e con il lettore si addentra in percorsi, riflessioni e analisi di successi come Romanzo Criminale e Suburra.

A moderare l’incontro con l’autore Katia Campacci dell’associazione Sabaudia Culturando.

L’appuntamento

È come di consueto presso la corte comunale di Sabaudia sabato 4 luglio alle ore 21.00. Lo svolgimento dell’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 sarà garantito il distanziamento fisico tra i partecipanti è richiesto l’uso di mascherina.

