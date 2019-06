Al Mary Rock di Scauri la cantautrice franco-americana Lisa Papineau

Tornano gli appuntamenti targati Mary Rock Scauri & Jazzflirt - Musica & altri Amori per l’estate 2019, si inizia giovedì 6 giugno con il concerto di Lisa Papineau.

Nella splendida cornice del Mary Rock presso la Spiaggia dei sassolini di Scauri, l’artista franco-americana presenterà il suo ultimo lavoro in studio Oh Dead On Oh Love pubblicato lo scorso febbraio.

Un personaggio davvero strabiliante che ha iniziato la sua carriera nel teatro sperimentale e da allora ha accumulato un corpus di opere che comprende album, colonne sonore di film, installazioni artistiche, produzioni di danza e teatro, narrazione e produzione. Una carriera solista che si affianca a quella in altri gruppi tra cui i Big Sir.

La pianista, cantautrice e produttrice statunitense Tori Amos ha detto della sua voce che ha “... il potere evocativo di Bon Scott e la liricità di un oboe …”. Infatti Lisa Papineau, oltre alle sue grandi doti compositive, rimane impressa per la sua voce. Ha all’attivo importanti collaborazione con artisti del calibro di AIR, M83, Jun Miyake, Halo Orbit, Jam Da Silva, Anubian Lights, le sue apparizioni nelle colonne sonore di Pina (il film di Wenders su Pina Bausch), Watchman, Super e Crow II (candidato agli Academy Award), nonché i suoi progetti: Pet (con il compositore Tyler Bates), Big Sir (il suo progetto di lunga data con il bassista dei Mars Volta Juan Alderete) nonché il suo omonimo gruppo.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 6 giugno alle 22.30 presso il Mary Rock a Scauri.