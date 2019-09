A Roccagorga tutto pronto per la terza edizione de “Lo Sbaracco”

Terza edizione per Lo Sbaracco a Roccagorga, la manifestazione che fa felici tutti i “cacciatori di buoni affari”.

Domenica 15 settembre in piazza VI Gennaio le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa metteranno in vendita, esponendoli in alcuni stand predisposti per l’occasione, gli articoli di fine stagione a prezzi scontatissimi.

La manifestazione, organizzata e promossa dal Consorzio Rete di Imprese, con il patrocinio del Comune di Roccagorga, della locale Pro Loco, della Regione Lazio e della Confesercenti, sarà una giornata di festa all’insegna dello stare insieme e del divertimento, ma soprattutto dell’acquisto conveniente.

Dalle 9.00 alle 19.00 si potrà passeggiare tra gli stand in cerca dell’articolo guardato in vetrina per tutta la stagione ma mai comprato in attesa di saldi e sconti. Oltre allo shopping, la giornata si caratterizzerà per l’animazione per i bambini e la musica dal vivo.

L’appuntamento

È dunque in piazza VI Gennaio a Roccagorga domenica 15 settembre.