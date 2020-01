Lo Sbarco delle Befane a Sabaudia

Siamo agli sgoccioli delle festività e giunge ai suoi ultimi appuntamenti anche il fitto cartellone di eventi che ha accompagnato Sabaudia nel periodo natalizio La Magia del Natale, che fa parte del progetto regionale Le Feste delle Meraviglie.

Dunque ultimi due giorni di festa per Sabaudia tutti all’insegna del divertimento e dello stare insieme: si parte domenica 5 gennaio con “Arriva la Befana”, la tombola a premi con partecipazione gratuita per tutti i bambini che si terrà alle 15.30 presso la ludoteca comunale Ludofantasy (via delle Mimose). Alle 20.30 presso il salone San Francesco invece si potrà assistere al musical Tu vali il sangue di Cristo!, recital in onore di Santa Maria De Mattias, fondatrice della congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, realizzato dalla Parrocchia Santissima Annunziata per la regia di Suor Cleopatra. I canti sono curati da Maria Paola Balassone, le coreografie sono firmate da Art Maison e Harmonia mentre le scenografie da Lalla Pastore.

Lunedì 6 gennaio si terrà la IV edizione de Lo Sbarco delle Befane, le allegre vecchine, lasciata la scopa, arriveranno a Sabaudia via lago sbarcando alle 10.30 al Belvedere e distribuendo dolciumi a tutti i bambini presenti. L’evento è promosso dall’Asd Circe Sabaudia in collaborazione con il Comune di Sabaudia e il Circolo The Core – Sezione Canottaggio.

Si proseguirà alle 15.30 presso l’ex edificio scolastico di Molella con una tombolata di fine festività e la distribuzione delle calze a tutti i bambini, l’iniziativa è promossa dal Comitato “Per il futuro di Molella”.

