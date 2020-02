LoStessoBacio – Buon San Valentino a Latina e Aprilia

Anche quest’anno torna la bella iniziativa di San Valentino #LoStessoBacio organizzata da Gay Center, Arcigay Roma, Arcigay Latina, Arcigay Teramo, Arci Rieti, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Chieti, Arcigay Molise, Mazi Pescara, Indiegesta, Esedomani Terni, Per un Arcigay Anche a Rieti, Arcigay L'Aquila, Per un Arcigay Anche a Frosinone, L'Altro Circolo Viterbo.

Nella giornata del 14 febbraio i volontari delle diverse associazioni scenderanno nelle piazze principali del Lazio per parlare di amore e di diritti civili e universali dell’essere umano, distribuendo volantini informativi e ovviamente Baci Perugina per augurare a tutti buon San Valentino.

Una manifestazione per ribadire, perché purtroppo ce n’è sempre bisogno, che l’Amore non ha sesso, non ha ruoli prestabiliti, convenzioni e imposizioni sociali e vive solo del sentimento e del rispetto reciproco. Come l’anno, scorso la giornata sarà all’insegna dello slogan “Un bacio è un bacio, per dimostrare che l'amore è di tutti” e dopo il successo della prima edizione, la campagna di sensibilizzazione procede anche al di fuori del Lazio.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 14 febbraio a Latina in piazza del Popolo alle ore 16.00 e anche ad Aprilia, sempre alle 16.00 in piazza Roma.