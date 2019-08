Lo Stracquo: una mostra collettiva tra antiche usanze ed ecologia

Un’antica usanza che diventa un’esperienza artista questo è Lo Stracquo - L'Arte che viene dal mare che si terrà a Ponza dal 30 agosto al 30 settembre.

Per stracquo si intendeva la raccolta e il totale riuso di tutto il materiale portato a riva dal mare durante le mareggiate. Un riciclo antico, tutto isolano che veniva fatto per necessità e che diventa oggi uno stimolo per sette artisti che raccoglieranno i materiali sulla spiaggia e ne creeranno altrettante opere d’arte che saranno in mostra l’Hotel Santa Domitilla.

La mostra Lo Stracquo Correnti Mediterranee sarà presentata dalla sua ideatrice Publia Cruciani il 30 agosto con una conferenza seguita dalla degustazione a base di prodotti del Paniere del Mare di Circe sempre all’Hotel Santa Domitilla. Dal 1 al 3 settembre gli artisti (Enrico Borghini, Francesco Colozzo, Laura Cristin, Giampiero Fantigrossi, Stefania Fantone, Lee Hyun Sook, Michelino Iorizzo) raccoglieranno i materiali riportati a riva dal mare e li lavoreranno presentandoli in piazza il 3 settembre e lasciandoli in esposizione fino al 30.

Un evento che coniuga antiche tradizioni con linguaggi artistici moderni e un discorso ecologista di riciclo e riuso degli oggetti.



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

30 agosto - ore 20.00 - Hotel Santa Domitilla

Conferenza di presentazione de Lo Stracquo

Vernissage de Lo Stracquo con i Prodotti del Paniere del Mare di Circe



Dal 1°settembre al 3 settembre - Comune di Ponza

7 ARTISTI PER LO STRACQUO

Enrico Borghini, Francesco Colozzo, Laura Cristin, Giampiero Fantigrossi, Stefania Fantone, Lee Hyun Sook, Michelino Iorizzo



Dal 3 settembre al 30 settembre - Hotel Santa Domitilla

MOSTRA OPERE DEGLI ARTISTI INVITATI

Allestimento delle opere degli artisti invitati con apertura al pubblico dell’asta



30 settembre ore 17.00 - Hotel Santa Domitilla

Finissage de Lo Stracquo con i Prodotti del Paniere del Mare di Circe



