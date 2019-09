Loredana Bertè in concerto ad Aprilia

Si chiuderà ad Aprilia l’edizione estiva del tour di Loredana Bertè: il LiBertè Tour in occasione della Festa in onore di San Michele.

Vera e propria icona pop, soprannominata Regina del Rock italiano, irriverente, camaleontica, Loredana Bertè ha cavalcato le scene, tra gli alti e bassi che hanno segnato la sua vita privata, dagli anni ’70 a oggi riscuotendo grandissimi consensi e regalando ai suoi fan brani indimenticabili come Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò, In alto mare e molti altri ancora.

Il LiBertè Tour è legato all’omonimo disco uscito a fine 2018 e rieditato nel corso del 2019 con l’aggiunta di alcuni brani tra cui “Cosa ti Aspetti da Me” con il quale ha partecipato alla 69° edizione del Festival di Sanremo. Un album al passo con i tempi, con il quale la Bertè dimostra la sua grande capacità di reinventarsi e sapersi rapportare a diversi generi collaborando con le nuove generazioni di musicisti italiani: nell’album infatti sono presenti anche il brano Non ti dico no, inciso in collaborazione con i Boomdabash e pubblicato anche nel loro album Barracuda.

L’appuntamento

È dunque per sabato 28 settembre a partire dalle 21.30 in piazza Roma.