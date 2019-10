Lullaby apre la stagione di prosa del Fellini di Pontinia

Primo appuntamento della stagione di prosa 2019-2020 del Teatro Fellini di Pontinia che vede la direzione artistica di Clemente Pernarella, organizzato e promosso dall’ATCL e dal Comune di Pontinia.

Andrà in scena sabato 13 ottobre Lullaby scritto e diretto da Erika Z. Galli e Martina Ruggeri.

In un prossimo futuro, nel 2059, il mondo sembra essere scampato alla catastrofe che da tempo si prefigurava. Gli ex giovani, ritenuti un tempo senza futuro, si godono la vecchiaia nei vari centri per anziani Lullaby, distribuiti per tutto il continente. Una generazione di persone sempre connesse dedite solo ai piaceri effimeri o al lavoro spasmodico proiettata al futuro e mai realmente presente a sé stessa e radicata nel presente. Finché un giorno a un gruppo di questi ex giovani non capita qualcosa di improvviso e inaspettato che farà loro cambiare idea.

Una produzione Industria Indipendente che vede in scena Marco Cavicchioli, Ermanno De Biagi, Francesca Mazza, Emanuela Villagrossi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 12 ottobre alle ore 19.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per chi vorrà alle ore 18.00 è previsto un aperitivo Campana Street Food presso il Bar del teatro.