Silver in mostra al Museo Cambellotti

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’AIDS, il Museo Cambellotti di Latina ospiterà un importante evento di arte e sensibilizzazione.

Alle ore 10 di domenica 1 dicembre sarà inaugurata la mostra di Silver “Lupo Alberto, fallo per te e per gli altri” a cura di Fabio D’Achille presidente della commissione Cultura del Comune di Latina e consigliere con mandato del sindaco all'arte contemporanea, e dal docente universitario pontino Eugenio Lendaro.

In esposizione ben 10 pannelli che riassumono il fumetto che Silver ha ideato e realizzato per sensibilizzare, soprattutto i giovani, sul tema della prevenzione e conoscenza dell’AIDS, ormai una icona che da decenni informa e combatte ogni pregiudizio con ironia e leggerezza.

In occasione della mostra che sarà aperta al pubblico per tutta la giornata fino alle 22.00 si terrà anche U=U HIV 2019 Challenge una sfida grafica aperta agli studenti ideata e promossa dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “E” di Latina e il Centro per le Malattie Infettive dell’Ospedale S.M. Goretti.

