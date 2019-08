A Maenza il “Festival Rock Sotto il Castello”

Appuntamento con il “Festival Rock Sotto Il Castello” nel fine settimana del 17 e 18 agosto a Maenza, una manifestazione di musica “suonata”, inedita e originale, organizzata dall’associazione Mrs, che andrà in scena, con la sua nona edizione, in piazza della Portella.

Quest’anno Mrs ha deciso di affrontare temi importanti che non posso più essere aggirati o ignorati: “la ‘Raccoglienza’ e l’umanità necessaria per le ferite e per le disperazioni di donne e uomini , ‘l’Inquinamento della Terra’ e l’invasione della plastica e dei nostri scarti consumistici, e la creazione di una diffusa sensibilità alla donazione del sangue e degli organi, per poter pensare a chi può, grazie alla nostra generosità, tornare a nuova vita.

Il programma

Sabato 17 agosto

- Timon : “Aurora Ascolta”: tutto parla del bisogno di raccontarsi e di raccontare a una figlia appena nata ( Aurora appunto) che vale la pena essere sempre connessi alle emozioni e alle cose belle della vita, allontanandosi dalle cose inutili e finte che hanno invaso il quotidiano di questa società contemporanea.

- Edy : “Variazioni”: Tutto racconta del cambiamento, e del desiderio conseguente, anche immobilizzati in un letto che ha accompagnato una convalescenza. Ma quando un uomo decide di essere, ecco li che il cambiamento improvvisamente accade e da forma a nuove albe e a tramonti ben più vitali e meno tristi.

Domenica 18 agosto

- Chiara Arcucci & Pino Ciccarelli Ensemble: “Ray The Butterly” Tratta di storie incentrate sulla metamorfosi. In ogni brano i protagonisti scoprono il proprio valore affrontando sfide importanti proprio come Ray (il protagonista del brano che da il nome al progetto) che dopo tanti affanni si accorge di saper volare.

- Raffaela Sinscalchi Quartet: “Waitin’4Waits” Quale può essere la necessità di fare un omaggio al cantautore americano più folle degli ultimi quarant’anni e forse anche il più imitato? La motivazione primaria è che Tom Waits è una specie di porta magica, come quella di Alice, nella quale passare per scoprire della musica cose nuove.

Gli altri momenti

Nel giardino annesso al Castello, è previsto un servizio di ristorazione con degustazioni di piatti della tradizione lepina a cura del Ristorante “da Saverio” (con prenotazione), unitamente alla somministrazione di birra alla spina nella piazza dove è montato il palco per le esibizioni.

L’ingresso alla piazza per il concerto è completamente gratuito e si possono visitare prima dello stesso le sale del Castello Baronale, attrattore turistico/culturale tra i più importanti de monti Lepini.