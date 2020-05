Maggio dei Libri: gli autori locali on line

Arrivano per il Maggio dei Libri, che quest’anno celebra il 10° anno, una serie di iniziative on line per continuare a promuovere il piacere e l’importanza della lettura nonostante le prescrizioni per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus e la sospensione degli eventi pubblici.

Una rete di associazioni del territorio, Futura, Oltreconfine di Cori, Cittadinanza Attiva di Sermoneta e Solidarietà E Sviluppo, con il patrocinio della Regione Lazio e della Compagnia dei Lepini, hanno deciso di operare in sinergia proponendo sulle proprie pagine Facebook una serie di incontri con gli autori che presenteranno i loro libri e nella maggior parte dei casi parleranno del territorio, luogo dove sono ambientati romanzi, di cui parlano saggi e che stimola non solo la nostra curiosità ma anche il senso di appartenenza di ciascun pontino.

Tanti gli scrittori locali che hanno aderito all’iniziativa per una serie di eventi che partiranno mercoledì 14 maggio per concludersi martedì 2 giugno con la celebrazione della Festa della Repubblica. Ogni giorno Angelo Cioeta, Tommaso Conti e Tommasina Giuliani leggeranno brani tratti dai libri di: Gianluca Campagna, Alessandra Corvi, Dante Ceccarini, Eros Ciotti, Geremia Danti, Mauro D'arcangeli, Salvatore O’incertopadre, Lucia Fusco, Assunta Gneo, Orazio Mercuri, Giovanni Pacella, Fabio Pannozzo, Anna Rita Persechino, Antonio Scarsella, Stefano Serangeli, Vincenzo Scozzarella, Rosella Tacconi, Sonia Testa, Angela Maria Tiberi, Paola Cacciotti. Si terranno inoltre alcuni approfondimenti.

PROGRAMMA DAL 14 AL 17 MAGGIO:

giovedì 14 maggio

Alessandra Corvi “Pandemia Spagnola e Grande Guerra"

venerdì 15 maggio

Angelo Cioeta letture da "La mia Obiezione di Coscienza", di P. Pinna

Geremia Danti presenta il libro “Antonio Rizzo- dall'innocenza alla cruda realtà”. sabato 16 maggio

Dante Ceccarini legge alcune poesie dal libro “La forma doll'anima” Tommasina Giuliani leggo duo poesie di Alda Merini.

domenica 17 maggio

Antonio Scarsella presenta il libro “Ama come se domani dovessi

martedì 2 giugno

“Omaggio Per L Festa Dela Repubblica”

Letture ed interventi di: Mariarita Manzo, Fabrizio Porcari. Carolina Grandi. Mauro Mariotti. Luana Schibono. Silvana Magnante, Elisa Guarnacci

