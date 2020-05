Mi Scopro, Ti Scopro, Etciù: il Maggio dei Libri del Gigante Buono

Sono già dieci anni che nel mese di maggio si organizzano una serie di iniziative per promuovere la lettura: il Maggio dei Libri.

È proprio in questa occasione che l’Associazione Il Gigante Buono in collaborazione con Botteghe Invisibili organizza la rassegna Mi Scopro, Ti Scopro, Etciù. Per tutti i venerdì di maggio alle ore 16.30 si potranno seguire delle letture di grandi classici della letteratura sulla pagina facebook di Botteghe Invisibili e sul gruppo Il Gigante Buono.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare inviando un proprio contributo video per parlare insieme di libri e letture all’indirizzo email ilgigantebuono.lt@gmail.com, in attesa di tornare a farlo di persona, magari seduti in un bel prato.

Il programma della rassegna:

8 maggio

Paola La Cava legge "Il punto" di P. H. Reynolds

15 maggio

Paola Repele legge "Pimpa va a Roma" di Altan

22 maggio

Botteghe Invisibili leggono "Ciaula scopre la luna" di L. Pirandello

29 maggio

Severina Volosca legge "Storia di una lumaca che scoprì la lentezza" di L. Sepulveda

