Il Maggio dei Libri con Sintagma

Il Maggio dei Libri, la manifestazione che da ben 10 anni promuove la lettura con una serie di iniziative, incontri con autori, scambio tra lettori, librai e appassionati quest’anno a causa dell’epidemia di Coronavirus cambia modalità ma non si ferma.

Anche la casa editrice Sintagma propone al pubblico una serie di incontri con i propri autori, utilizzando le possibilità offerte dal web. Gli incontri con gli autori non saranno solamente un momento per conoscere meglio i loro libri ma un modo per approfondire attraverso curiosità e aneddoti il territorio pontino.

Infatti Sintagma propone cinque appuntamenti con autori che hanno parlato della nostra provincia e delle sue bellezze ognuno a suo modo, utilizzando mezzi e linguaggi differenti, rivolgendosi ad adulti e bambini. Ogni settimana l’appuntamento sarà sulla pagina facebook di Sintagma e sul sito ufficiale.

Gli appuntamenti del Maggio dei Libri di Sintagma:

Beatrice Cappelletti “La Leggenda della Bella Ninfa”

L’autrice con l’aiuto delle splendide illustrazioni di Luciano Bracci racconta la leggenda della Principessa Ninfa offerta in sposa all’uomo che fosse riuscito a prosciugare le paludi malariche attorno alla bellissima e antica città medievale.

Giancarlo De Petris “Viaggio nella Terra Pontina”

L’autore, riprendendo gli antichi “Carnet de vojage“, racconta attraverso 130 disegni le bellezze della provincia pontina cogliendo con sguardo emozionato ed emozionante scorci, vedute, panorami e molto altro.

Alessandra Corvi “Ninfa eterna metafora del tempo sospeso”

Un viaggio emozionale nel Giardino di Ninfa, di cui tanto spesso si parla, ma del quale ogni volta si scoprono con stupore nuovi aspetti, informazioni e curiosità.

Rosella Tacconi con “Dieci Racconti 10”

L’autrice racconta a bambini, ma anche agli adulti, la terra pontina attraverso 10 racconti che oscillano tra storia e immaginazione, tra fantasia e realtà, alla scoperta di nuovi messaggi da cui trarre insegnamento.

Lucia Fusco con “Come acqua amara”

Una saga famigliare, una storia di riscatto e ricordi che attraversa i decenni seguendo il filo conduttore dell’acqua: dal Mare di Circe all’Oceano attraversato da tanti italiani in cerca di un futuro migliore, alle acque malariche della palude pontina.

Gallery