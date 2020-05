Maggio dei Libri: primi appuntamenti in streaming con Fuori Quadro

Torna puntuale ogni anno il Maggio dei Libri l’iniziativa di promozione nazionale della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura, una manifestazione che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario.

Anche l’Associazione Fuori Quadro di Formia, che durante tutta la fase 1 dell’epidemia di Coronavirus ha animato la pagina facebook di incontri, letture, dibattiti, aderirà con una serie di iniziative.

I primi due appuntamenti saranno martedì 5 maggio alle ore 19.00 con le giornaliste Graziella Di Mambro e Sandra Cervone in dialogo sui loro due libri tra letteratura e poesia “Tutte le bugie per essere felici” (Ego edizioni) e “Cantico rupestre” (DeComporre edizioni), e giovedì 7 maggio alle 17:30 con Vera Gheno e “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole” (Effequ edizioni) che rientra nell’iniziativa “Adotta una libreria” della casa editrice che permetterà di raccontare e conoscere un libro che smonta, pezzo per pezzo, tutte le convinzioni linguistiche della comunità italiana, rintracciandone l’inclinazione irrimediabilmente maschilista, tutto con l’ironia che solo una social-linguista può avere.

Nel corso del mese di maggio si terranno inoltre con letture animate per bambini, i consigli di lettura per mamme e bambini della psicologa Valentina Battaglia, i “rimedi” letterari di Rita D’Onofrio, l’incontro con la casa editrice “L’Orma”, le poesie di Max Condreas.

È dunque per martedì 5 maggio alle ore 19.00 e giovedì 7 alle ore 17.30 in streaming sulla pagina facebook dell’Associazione Fuori Quadro.

