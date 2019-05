Maggio Sermonetano: gran finale con il concerto di Vinicio Capossela

Ultimo fine settimana in compagnia del Maggio Sermonetano la manifestazione dall’ associazione Maggio Sermonetano con il contributo del Comune di Sermoneta. Una chiusura con i fiocchi con l’atteso concerto di Vinicio Capossela.

Il concerto di Vinicio Capossela

Cantautore, polistrumentista e scrittore, Vinicio Capossela propone un mix di generi dal folk al cantautorato, dal jazz ai ritmi latinoamericani, dalla polke ai ritmi balcani che si fondono con testi pieni di citazioni letterarie e ironia che riesce a coinvolgere un target vastissimo di ascoltatori da chi ricerca semplicemente il ritmo e l’orecchiabilità, all’estimatore più attento e raffinato. Si esibirà in concerto sabato 25 maggio nella suggestiva cornice del Castello Caetani presentando oltre ai grandi classici del suo repertorio tratti da album ormai storici come “All’una e trentacinque circa” (1990), “Modì” (1991), “Camera a Sud” (1992) e “Il ballo di San Vito” (1996), “Ovunque proteggi” (2006) anche il nuovo disco “Ballate per uomini e bestie”. I biglietti, in esaurimento, sono acquistabili presso il circuito Ciaotickets.com, oppure presso il negozio di dischi Vinileria a Latina o presso la sede dell’associazione Maggio Sermonetano (in piazza del Comune 22 a Sermoneta) il giorno del concerto a partire dalle 16.00.

Gli eventi dell’ultimo fine settimana della 24° edizione

Un fine settimana di chiusura della 24° edizione del Maggio Sermonetano ricco di eventi a partire da venerdì 24 maggio con la performance degli alunni delle scuole ad indirizzo musicale I.C. "Cesare Chiominto" Cori-Giulianello e IC "Lelia Caetani" Sermoneta che si terrà presso la chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 10.30. Nel tardo pomeriggio al Centro civico Monticchio ci sarà aperitivo in arte con l'Officina dell'arte di Sermoneta.

Sabato 25, la mattina alle ore 10 presso la chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà un seminario promosso dall' AIFA onlus Lazio (associazione italiana famiglie ADHD), sulla conoscenza dell'ADHD (disturbo da deficit di attenzione ed iperattività) e le strategie di gestione del bambino nei vari contesti di vita. La sera a Palazzo Caetani alle 23.30 ci sarà un concerto di musica antica e mostra di liuteria clavicembalo e viola da gamba.

Domenica 26 maggio presso il Giardino degli Aranci e in piazza San Lorenzo ci sarà la manifestazione per tutta la giornata "Gioco in crescita": lego, sabbiere e laboratorio di ceramica (ass. Agrifoglio e Latinautismo). Alle ore 17.00 Loggia dei Mercanti Incontro con la fattoria sociale Asino chi legge. Dalle ore 17.30 Spettacoli In Strada: in piazza San Lorenzo “Jazz in piazza”, in piazza del Popolo “Union – RockFunkyBlues”, nel cortile del Palazzo Comunale presentazione animata del libro "Storie di pietra ed acqua" di Marco Mastroleo; sul balcone Santa Maria "Discorso sul mito - uomini e dèi" di e con Vittorio Continelli. Alle ore 20.30 al belvedere Concerto "Mujeres Creando" - voci per la Libertà dal tango al gipsy jazz (Assia Fiorillo voce, Igea Montemurro violino, Giordana Curati fisarmonica, Anna Claudia Postiglione chitarra, Ma risa Cataldo batteria e percussioni, Agnese Mari basso).