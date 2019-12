La Magia del Natale a Sabaudia

Terza edizione per La Magia del Natale il ricco programma di eventi per queste feste organizzato dal Comune di Sabaudia in collaborazione con le attivissime associazioni locali e gli operatori culturali grazie al contributo della Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa Le Feste delle Meraviglie.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio Sabaudia sarà allietata da circa 30 eventi dedicati soprattutto ai bambini, che si terranno principalmente al Palazzo Mazzoni. Un Natale low budget per via dei lavori di decontaminazione di alcuni Istituti Scolastici, ma che sarà comunque in grado di riportare grandi e piccini a quell’atmosfera ricca di magia, solidarietà e vicinanza che caratterizzava il Natale di altri tempi.

Incontri, laboratori, musica, spettacoli, animazione: un mese di appuntamenti ad ingresso gratuito durante i quali anche gli adulti potranno trovare momenti di svago e divertimento all’insegna della condivisione.

Il programma della manifestazione

sabato 7 dicembre

Raccontiamo la storia dell’Albero di Natale

ore 16,30/18,30 con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni



domenica 8 dicembre

ore 9,00/21,00 Aspettando il Santo Natale sotto la torre

Mercatino artigianale Ass.ne Recordart – Via Umberto I

ore 16,30 “Mia indimenticabile consorte”… dall’epistolario di un soldato di Bassiano

La grande guerra dei Bassianesi Presentazione libro di Massimo Porcelli

Borgo San Donato – Salone Parrocchiale



Da venerdì 13 dicembre a sabato 21 dicembre

ore 10,00 Stanislao Nievo fotografo. Ritratti Natura e Civiltà

apertura mostra e donazione del Fondo Stanislao Nievo

Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando – Università di Roma Tor Vergata

Centro di Documentazione A. Mazzoni dal 13 dicembre al 10 gennaio 2020

ore 16,00/18,30 Raccontiamo il Natale – III edizione

Raccontiamo la storia di Santa Lucia

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni



sabato 14 dicembre

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale – III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

ore 17,00 Natale al Museo: sulle orme dell’Artista

Caccia al tesoro per bambini, a cura di Mariella Pasotto

Museo Emilio Greco



domenica 15 dicembre

ore 20,30 Concerto di Natale del Coro “Cantiamo con il cuore”

Ass.ne A.P.S. Amici di Bella Farnia

Chiesa di Bella Farnia



venerdì 20 dicembre

ore 17,00/18,30 Da grande voglio fare il cuoco

Presentazione libro di Moreno Calabrese

Centro di Documentazione A. Mazzoni



sabato 21 dicembre

ore 9,00/14,00 Aspettando il Natale

Giochi ed attività dedicate ai bambini e ragazzi – Cooperativa Sociale Ninfea

Piazza del Comune

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Raccontiamo la storia del Natale

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

ore 18,00 Liricando sotto le stelle

canto, moda, cultura e spettacolo di e con il soprano Sabrina Fardello

Aula Consiliare – Palazzo comunale



domenica 22 dicembre

ore 9,00/21,00 Aspettando il Santo Natale

Mercatino artigianale Ass.ne Recordart – Via Umberto I

ore 21.00 Concerto di Natale 2019

Coro Annuntiatae Cantores – Chiesa SS. Annunziata



martedì 24 dicembre

ore 24.00 Panettone e Cioccolata Calda

distribuzione sotto ai Portici di Piazza del Comune, Pro Loco Sabaudia



venerdì 27 dicembre

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni



sabato 28 dicembre

dalle ore 15,00 Aspettando il nuovo anno – Gara amatoriale di torte

Comitato Spontaneo UNITI SI PUO’

Località Mezzomonte

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

domenica 29 dicembre

dalle ore 10,30 Aspettando il nuovo anno – Sagra del cinghiale

Comitato Spontaneo UNITI SI PUO’

Località Mezzomonte

ore 17,00 Natale al Museo: esplorazioni museali

percorso per famiglie, a cura di Mariella Pasotto

Museo Emilio Greco



giovedì 2 gennaio

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni



sabato 4 gennaio

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Raccontiamo la storia della befana

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni



domenica 5 gennaio

Ore 20.00 Tu vali il sangue di Cristo – Musical

Salone San Francesco – Chiesa SS. Annunziata



lunedì 6 gennaio

ore 11.00 Lo sbarco delle Befane,

arrivo delle Befane a Belvedere a cura dell’ASD CirceSabaudia

dalle ore 15,30 La Befana di Molella

ricca tombolata per bambini e ragazzi, buffet di dolci, arrivo della befana e distribuzione calze a tutti i bambini

Comitato “Per il futuro di Molella”

Ex edificio scolastico



