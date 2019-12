Magic Christmas a Pontinia

Il Natale arriva anche a Pontinia con una giornata di grande atmosfera organizzata dal Koko’s Bar in collaborazione con New Look di Bottoni Anna per domenica 15 dicembre: Magic Christmas.

Dalla mattina alle 10.00 in piazza Indipendenza a fare da cornice alle tante attività in programma il mercatino dell’artigianato per curiosare tra i manufatti natalizi e piccole idee regalo, aperto fino alle 21.00.

Le attività inizieranno alle 10.30 con l’arrivo delle mascotte Disney e l’animazione dedicata ai più piccini, alle ore 11.00 si potrà assistere all’esibizione delle majorette White Flower.

Per pranzo un appuntamento per tutti i buongustai con la polenta e salsicce, preparata a mano sul posto.

Si riparte alle 15.00 con il divertimento e l’animazione per i bambini insieme alle mascotte LOL Surprise e i Minions per scatenarsi tutti con la baby dance. Alle 16.00 si potrà assistere allo spettacolo di danza a tema natalizio a cura delle scuole “Creale” e “Centro d’Arte Prisma”.

Momento clou del pomeriggio sarà alle 17 con l’arrivo di Babbo Natale che ritirerà le letterine di tutti i bambini, e poserà insieme a loro sul trono posizionato proprio davanti al Koko’s Bar.

