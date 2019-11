Magic Dinner Show all'Umi Project

Sabato 23 novembre alle ore 20,30 il salone delle feste di UMI Project a Minturno rinnova l’invito ai soci per una nuova serata all’insegna del divertimento e della convivialità.

Il format proposto, originale e ancora poco diffuso in Italia, abbina al momento conviviale tra amici (con un menù standard comprensivo di bevande, dessert e caffè) ad intermezzi di autentico spettacolo magico o di varietà, tenuto di volta in volta da artisti diversi. Questa volta il palco di UMI Project vedrà protagonista l’ironia ed il garbo di Davide De Martiris con uno spettacolo ricco di sorprese che stupiranno bambini e adulti. Specialista nell’intrattenimento magico ravvicinato, Davide vi condurrà per mano in un turbinio di risate e meraviglie.

In regia il patron di UMI Project, Gianluigi Sordellini, in arte “Mr Diseau”. Tra i tavoli a fare i magici onori di casa il giovane ma già abile allievo dell’Università magica Internazione (UMI) Gino D’Alessandro di appena 15 anni, che stupirà i presenti con incredibili magie di close up magic, ossia la magia ravvicinata.

Ricordiamo che UMI PROJECT, inaugurato nel settembre scorso è un iniziativa dell’Università Magica Internazionale. In sede tra ambientazioni medievali e angoli noir, si organizzano corsi individuali e di gruppo dedicati alla magia e all’illusionismo con docenti di fama internazionale. Inoltre si potrà ammirare una ricca esposizione di foto artistiche di repertorio, utilizzare l’angolo del virtual gaming e usufruire di un suggestivo angolo bar. Ampio parcheggio riservato. Evento riservato ai soci UMI Project in regola con la quota sociale - Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito Umi Project o contattare il numero 3282318357.

www.umiproject.it Minturno tel.

Gallery