Mangiare con Gusto: a Terracina il salone enogastronomico

Arriva a Terracina il salone enogastronomico Mangiare con Gusto, un’occasione imperdibile per tutti i buongustai per assaggiare prodotti a km zero: eccellenze e tipicità locali.

Il suggestivo centro storico di Terracina sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 17.30 alle 23.00 ospiterà una serie di stand di aziende locali dove poter gustare ottimi piatti dall'antipasto al dolce, partecipare a laboratori per grandi e piccini e infine assistere a convegni a tema enogastronomico.

Il programma della manifestazione:

Sabato 21 settembre

ore 19.00 Talk "Vivere Nella Sostenibilita”

in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile si parlerà dell'importanza di attuare comportamenti sostenibili per tutelare l'ambiente.

ore 20.00 presentazione abiti realizzati con il pane a cura dell'I. Filosi di Terracina.

ore 21.00 laboratorio "La ciambellina al vino da biscotto a gelato" a cura del forno di Agnesina e Caffè Duomo

Domenica 22 settembre

ore 9.00 Piazza Mazzini

"Prendi La Bici E Mangia Con Gusto"

è possibile prenotare una passeggiata in bicicletta per visitare le bellezze del centro storico basso di Terracina. La passeggiata è gratuita e include una guida esperta che farà conoscere ai partecipanti luoghi suggestivi. Partecipando si riceverà con il biglietto un ticket degustazione omaggio da ritirare direttamente all'evento.

è possibile partecipare con la propria bicicletta oppure noleggiarne una presso KARIBOO TERRACINA Valentina 334 931 5287

dalle 18.00 Piazza Municipio

laboratori