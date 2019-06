Le opere della pittrice Mara Lautizi in mostra a Latina

Dal 26 giugno al 15 luglio la pittrice Mara Lautizi espone alcune sue opere presso il Caffè degli Artisti di Latina. In mostra oli su tela e su tavola, dipinti che narrano di paesaggi reali del territorio laziale. Sono immagini di una realtà vissuta e riconosciuta con l’occhio vigile della fantasia, ma senza imbellettamenti, perché viene proposta in nome di una nostalgia e con la tensione della speranza, nel dualismo fra la constatazione della umana precarietà e la presenza di una natura consolatrice. Ogni giorno dalle ore 8 fino alle 20. L'ingresso è libero.

Note biografiche

Mara Lautizi nasce, vive e lavora ad Albano Laziale. Ha una grande passione per l'arte, e per la pittura in particolare, che la spinge da molti anni ad una lenta ma continua ed inesauribile ricerca.

Pittrice autodidatta, inizia a dipingere all’età di sedici anni. Fin da giovanissima esterna la sua naturale predisposizione per la pittura, non segue alcun insegnamento artistico, non frequenta alcuna scuola d’arte né ha maestri, segue solo il suo istinto cimentandosi nella pittura ad olio, in particolare su tela e su tavola.

Partecipa a numerose mostre collettive ed estemporanee, talvolta anche in veste di organizzatrice, ottenendo premi e riscuotendo consensi. Alcune sue opere sono visibili in siti specializzati, riviste locali e annuari d’arte contemporanea.

Nella sua pittura intimistica, impregnata di poesia, attraggono i paesaggi en plein air offuscati di lieve malinconia, gli interni avvolti in ombre sommesse che evocano timide note e nostalgiche melodie, le figure umane contornate da atmosfere e tratti autobiografici. Nelle sue opere è tutto molto velato con l’intento di filtrare la realtà o sacralizzarla rendendola quasi impalpabile. Indicazioni della sua interiorità, dei suoi sentimenti schermati da simulato realismo sfocato, si rivelano nell’impercettibile transizione degli attimi che scorrono silenziosamente.

Gallery