Mare di Circe Film Festival: a San Felice la I edizione

Si terrà a San Felice Circeo la prima edizione della kermesse cinematografica Mare di Circe Film Festival dedicata alla grande tradizione della commedia italiana e inserita nella programmazione di eventi estivi promossa dall'Amministrazione Comunale L'Estate di Circe

Da giovedì 29 a sabato 31 agosto nel cuore del bellissimo centro storico di San Felice si potranno vedere diverse pellicole selezionate dal direttore artistico Paolo Genovese, con la direzione esecutiva di Fabrizio Conti e del team di Snap Creative Hub, tra queste Il grande salto, In viaggio con Adele, Ma cosa ci dice il cervello.

Una manifestazione alla quale parteciperanno ospiti illustri del magico mondo del cinema come Giorgio Tirabassi, Michela Andreozzi, Paola Minaccioni, Antonio Giuliani, Maurizio Battista, Alessandro Haber, Mia Benedetta, Luca Barbarossa, Anna Foglietta, Andrea Perroni, L'Orchestraccia e dal mondo dei social e dei cortometraggi anche gli Actual e The Pills.

Nel corso delle serate sarà assegna il premio Dea Circe alla migliore attrice italiana dell’ultima stagione cinematografica. Non mancheranno gli eventi collaterali al festival come la splendida mostra fotografica 'Stelle silenti - Le dive del muto italiano', realizzata in collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto e per gentile concessione dell'Istituto Luce – Cinecittà grazie alla quale si potranno ammirare i ritratti fotografici di grandissime attrici del cinema muto italiano a quei tempi famoso e apprezzato in tutto il mondo.

