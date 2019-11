Maria Madre dell’Umanità al Santuario della SS. Annunziata

La città di Gaeta si prepara a vivere un momento importante per la sua comunità con le celebrazioni per i 700 anni dalla fondazione del Santuario della Santissima Annunziata che inizieranno domenica 8 dicembre.

Sabato 30 novembre arriverà un’anteprima musicale ad aprire l’anno giubilare per il Santuario di Gaeta: in programma per le ore 19.00 un concerto dedicato alla figura della Madonna: “Maria Madre dell’umanità”.

Si potranno ascoltare musiche del musicista e compositore Daniele Ricci, che si esibirà affiancato da Fatima Lucarini, attrice e cantante, e Francesco Baggetta, noto musicista, cantante e autore.

Daniele Ricci autore di musica sacra ha composto per gruppi di fama internazionali come “Gen Rosso” e “Gen Verde, moltissimi dei suoi brani come “Risurrezione”, “Te al centro del mio cuore”, “Vivere la vita”, “Desolata”, “Per amore” vengono eseguiti durante le messe ancora oggi.

L'appuntamento

È dunque per sabato 30 novembre alle ore 19.00 presso la Chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta.

Gallery