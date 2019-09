La ONLUS Martina e la sua Luna compie un anno: una serata di beneficenza per festeggiare

Già un anno è trascorso dalla nascita della ONLUS Martina e la sua Luna, un’associazione creata dopo la prematura scomparsa di Martina Natale, stroncata da un tumore aggressivo e incurabile il 12 giugno 2018. Dal dolore per la morte di una ragazza piena di voglia di vivere e coraggio è nata un’associazione che cerca di portare conforto ai ragazzi malati oncologici realizzando alcuni dei loro sogni: un concerto, un viaggio, una festa di compleanno; piccoli gesti per allietare i giorni difficili di chi combatte contro la malattia quotidianamente.

In un anno tante sono state le attività realizzate dalla ONLUS e tanti i progetti. Una serata di spettacolo, divertimento e solidarietà sarà dunque il modo migliore per conoscerli e poter partecipare attivamente ai prossimi.

Domenica 15 settembre presso la Tenuta Rosato a Borgo Bainsizza si terrà una serata di spettacolo e musica sotto le stelle con le note della chitarra di Giandomenico Anellino e con lo show di Daniele Si Nasce sosia di Renato Zero che proporrà tutti i maggiori successi del cantautore romano. A presentare la serata sarà l’attore, imitatore e comico Gianfranco Butinar.

Ovviamente non mancheranno la torta e lo spumante per brindare a questo primo anno di attività.

La serata sarà occasione per raccogliere fondi per la realizzazione degli obiettivi della ONLUS. È possibile acquistare i biglietti presso la sede dell’associazione in Viale Italia 9 a Latina, presso il Bar Massimo in via Villafranca 38, presso l’ Agenzia viaggi Mondovado in via Cerveteri 23; presso The Old Tom in via Neghelli 23; pressoGigi Barber in via Armellini 28; presso Edy Gioielli in via Garigliano 16 e presso l’altra sede in strada Sabotino 3.

L’appuntamento

È dunque per domenica 15 settembre a partire dalle 21.00 presso la Tenuta Rosato a Borgo Bainsizza.

Gallery