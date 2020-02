Materia e Luce allo Spazio COMEL

Arriva allo Spazio COMEL Arte Contemporanea, l’elegante galleria nel cuore di Latina, la personale della giovane artista campana Mariangela Cacace.

Materia e Luce, curata dal critico, scrittore e docente d’arte sacra all’Università Pontificia del Meridione Giorgio Agnisola, propone in esposizione diversi quadri di grandi e medie dimensioni dipinti a olio.

Di matrice astratta, le opere di Mariangela Cacace sono ricche di suggestioni letterarie e filosofiche. Una riflessione sullo spazio e sul tempo che si esplica attraverso un uso materico dei colori, vividi, freschi e spumeggianti. Nei suoi quadri l’atmosfera è sospesa e metafisica ma al contempo anche lieve e solare.

L’artista, nonostante la giovane età, è stata protagonista di diverse personali e collettive in giro per l’Italia e anche in Francia, ha partecipato ultimamente al Porticato Gaetano presso la Pinacoteca di Gaeta, dove tutt’ora sono presenti alcuni suoi lavori.

La mostra Materia e Luce sarà inaugurata sabato 8 febbraio alle ore 18.00 e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 23 febbraio.

