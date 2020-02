I MediterrAnima in concerto alla liuteria Castegini

Un tuffo nelle atmosfere mediterranee, fatte di ritmi, passioni, antichi viaggi alla scoperta del mondo sono quelle che propongono nelle loro esibizioni live i MediterrAnima.

Il progetto musicale nasce dall’iniziativa di Matteo Roccia (chitarra acustica) e Gianluca Verrengia (chitarra flamenca), ai quali si sono aggiunti le percussioni di Simone “federicuccio” Talone e Rafael Nieto.

Un viaggio che parte dall’Italia, passando per la Francia fino ad arrivare all’Andalusia che propone una rivisitazione di stili e generi in chiave gipsy jazz e della rumba flamenca, al quale si potrà assistere a Bassiano presso la Liuteria Marco Castegini domenica 9 febbraio alle ore 17.00.

I MediterrAnima proporranno rivisitazioni di grandi classici della musica italiana come Cumm’è, Volare, E dimmi che non vuoi morire, A’ città e’ Pulecenella, di quella spagnola come Tres Notas Para Decir Te Quiero o del jazz manouche tipo Swing Gitan, Les Yeux Noirs.

