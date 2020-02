Melania Mazzucco presenta “L’Architettrice” a Formia

Se si intende la cultura come nutrimento, cura e amore per l’animo, come incontro, condivisione e confronto allora non c’è modo migliore di passare il San Valentino che parlando di libri, dei saperi e delle emozioni che trasmettono.

Dunque non si può mancare all’appuntamento organizzato presso la biblioteca comunale “Filippo Testa” che continua ad ospitare grandi scrittori: dopo Pino Imperatore, Maurizio De Giovanni, Michela Marzano, Roberto Saviano arriva a Formia Melania Mazzucco.

La scrittrice romana è autrice di famosi best sellers come Un Giorno Perfetto da cui è stato tratto l’omonimo film di Ferzan Ozpetec con Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari e Stefania Sandrelli, del romanzo Vita che le è valso nel 2003 il Premio Strega e di molti altri con cui ha spesso raccontato le vicende di personaggi famosi come Tintoretto, la fotografa e scrittrice Annemarie Schwarzenbach, e molti altri.

A Formia presenterà il suo ultimo lavoro L’Architettrice, un romanzo storico ambientato nel mondo dell’arte, in cui viene ritratta una protagonista femminile memorabile.

L’appuntamento

È per venerdì 14 febbraio alle ore 17.30 presso la biblioteca Filippo Testa di Formia.

La foto è tratta dalla pagina facebook dedicata a Melania Mazzucco

Gallery