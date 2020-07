Il Mestiere dell’archeologo: visite guidate in notturna a Caposele

Il Mestiere dell’archeologo, in programma presso l’area archeologica di Caposele a Formia è una iniziativa volta a promuovere l’archeologia e le attività svolte dai professionisti impegnati nella tutela del Patrimonio Culturale organizzata dalla RTA Sinus Formianus su incarico del Comune di Formia e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone, Latina e Rieti.



Sabato 18 luglio dalle 19.00 si terranno una serie di visite guidate all’area archeologica di Caposele durante le quali si potranno un’area didattica con l’allestimento di un cantiere di scavo archeologico con una replica fedele di sepoltura romana del tipo ‘a cappuccina’ e una collezione numismatica, curata dal Museo del Fronte e della Memoria.



Archeologi e storici dell’arte accompagneranno i visitatori seguendo un percorso affascinante che avrà inizio da un grande ambiente voltato, posizionato immediatamente alle spalle dell’Area Archeologica Caposele e fino ad oggi non accessibile al pubblico.



Le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19 con ingressi contingentati per gruppi di 15 persone ogni 30 minuti. Il percorso unidirezionale si svolgerà prevalentemente all’aperto, i visitatori dovranno essere muniti di scarpe comode e torce elettriche e presentarsi al punto di ritrovo 10 minuti prima dell’inizio della visita guidata.

L’appuntamento

È per sabato 18 luglio presso l’Area di Caposele a Formia a partire dalle 19.00. per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero verde 800 14 14 07. La manifestazione è soggetta a contributo di partecipazione.



Gallery