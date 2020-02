Mia Indimenticabile Consorte presentato a Latina

Sarà presentato a Latina in ben due occasioni il libro Mia Indimenticabile Consorte - Dall’epistolario di un Soldato di Bassiano - La Grande Guerra dei Bassianesi di Massimo Porcelli.

Frutto di un lavoro di ricerca durato ben quattro anni, il libro racconta le vicende della famiglia di Venanzio Porcelli e in particolare del figlio Antonio, nonno dell’autore, partito per il fronte durante la Prima Guerra Mondiale insieme a tre fratelli, e dalla quale non fece più ritorno.

Attraverso l’avvincente epistolario tenuto con l’amata moglie che lo aspettava a Bassiano, un ricco apparato fotografico, cimeli di famiglia e documenti tratti oltre che dall’archivio famigliare anche da Archivi di Stato e Comunali, presso Enti e privati, viene ricostruito il periodo della Prima Guerra Mondiale nel paese lepino.

Nel libro si racconta la Storia ma anche l’umanità vessata dalla guerra, dalla povertà e dal dolore per la perdita dei propri cari. Un’umanità che tenta di superare ogni bruttura con dignità e forza.

Due gli appuntamenti durante i quali Massimo Porcelli presenterà il libro a Latina: presso il Museo della Terra Pontina e presso il Liceo Majorana, sede dell’Associazione Domus Mea.

La presentazione al Museo della Terra Pontina

Venerdì 21 febbraio dalle ore 17.00 l’autore Massimo Porcelli sarà presso il Museo della Terra Pontina (piazza del Quadrato), durante la conferenza interverrà inoltre la direttrice del Museo Dott.ssa Manuela Francesconi.

La presentazione presso l’Associazione Domus Mea

Il romanzo sarà presentato inoltre all’interno della rassegna "Tra Storie e Musica, La Domus Mea Racconta..." Massimo Porcelli sarà affiancato da Gioconda Bartolotta. L’incontro sarà animato dalle letture teatrali a cura di Robin Corradini e Francesco D'Atena di Botteghe Invisibili e dalle musiche e canti dal vivo del Gruppo Musicantiere. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala teatro Associazione Domus Mea presso Liceo Scientifico "E. Majorana" in via Sezze.

Gallery