Micol “Arpa Rock” apre il suo Street Music Tour a Latina

Uno spettacolo che catapulta uno strumento classico per eccellenza come l’arpa nel mondo del rock e del pop è quello proposto da Micol col suo Street Music Tour.

Una storia avvincente quella di Micol “Arpa Rock” iniziata in maniera classica con lo studio al Conservatorio di N. Paganini di Genova, e col conseguimento a pieni voti del diploma al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia. Viene subito selezionata dal M° Riccardo Muti per l’Orchestra Giovanile L. Cherubini e l’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, inizia a collaborare con prestigiose Orchestre Classiche e con Artisti della scena pop come Ron, Mario Biondi e Mika.

Decide ben presto di abbandonare orchestre e teatri per dare libero sfogo alla sua creatività artistica e al suo spirito ribelle, inizia a suonare per strada nella piazzetta di San Teodoro in Sardegna e a Piazza Navona a Roma, e si delinea così il suo personalissimo stile attraverso arrangiamenti arditi e coinvolgenti che la porteranno a solcare i palchi di tutto il mondo come arpista rock.

Nel suo repertorio i brani di gruppi e autori che hanno fatto la storia del rock: dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Nirvana a Springsteen, Pink Floyd, Jeff Buckley, Bowie, Beatles, Dire Straits, Radiohead, Massive Attack, Area, Sigur Ros, Cat Stevens fino ad arrivare ai Queen, Coldplay e Avicii. Micol ha aperto i concerti di Artisti come PFM, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Chiara Civello, Arisa e di star mondiali come Goran Bregovic ed Enrique Iglesias.

In occasione dello Street Music Tour, Micol presenterà anche il suo ultimo album Play registrato con l’ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litfiba con alle spalle un centinaio di dischi d’oro cinquantasette di platino e un Grammy). Durante i concerti sarà accompagnata da Luca Amendola al basso e da Manuel Moscaritolo alla batteria.

Il tour partirà proprio dal teatro Moderno di Latina giovedì 13 febbraio, il concerto organizzato da Ventidieci, inizierà alle ore 21.00. I biglietti sono invendita nei principali store on line (Ticketone e Ciao Tickets), presso la Blu Ticket al Centro Commerciale Latinafiori e presso il botteghino del teatro Moderno.



