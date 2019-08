Minturno Musica Estate: tutto pronto per la XV edizione

In occasione Festeggiamenti Patronali in onore di Maria SS delle Grazie, torna per la sua XV edizione il Minturno Musica Estate.

Un appuntamento atteso e amato che quest’anno, per celebrare l’importante traguardo delle 15 edizioni, sarà realizzato in collaborazione con Radio Italia Anni ’60 e sarà ripreso dalle telecamere di Lazio TV, Gold TV e Odeon TV.

Tanti ospiti a Minturno

Come sempre tanti saranno gli ospiti che si avvicenderanno sul palco: Francesco Baccini, Drupi, Piero Cassano, “storico” Matia Bazar, Luisa Corna, Francesco Boccia, Anonimo Italiano, i Milk and Coffee, da Ciao Darwin Martina Fusco, Dilara e il Tenore Pop Giuseppe Gambi. Un grande ritorno, quello di Donatella Rettore, di Bobby Solo e dei Los Locos”. Direttamente dall’Isola dei Famosi 2019 (Canale 5) sarà presente Sarah Altobello. Durante la serata si esibirà il cantautore Daniele Ronda. Dal programma tv “Ora o mai più”, giunto alla seconda edizione, condotto da Amadeus, saranno presenti Davide De Marinis, Michele Pecora e Silvia Salemi. Sul palco ci sarà l’Orchestra diretta dal Maestro Mimmo Sessa.

La serata sarà condotta da Pasquale Mammaro, che è anche direttore artistico, e da da Giada Di Miceli di Radio Italia Anni 60. L’evento, come la Festa in onore di Maria SS delle Grazie è patrocinato dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno, da Confcommercio Minturno-Scauri e dal Consiglio Regionale del Lazio, sostenuto dall’AFI, da RTG Telegolfo e organizzato da Starpoint Corporation.

Premio AFI a Ivana Spagna

Come accade a ogni edizione sarà assegnato il assegnato il Premio AFI alla carriera (Associazione Fonografici Italiani), realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, che per la scorsa edizione è stato conferito ad Orietta Berti e che quest’anno verrà assegnato all’artista Ivana Spagna.

L’appuntamento

È per sabato 31 agosto presso la Piazza Portanova di Minturno.

Gallery