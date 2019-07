Miss New Look, acconciature in passerella a Pontinia

Anche quest’anno torna Miss New Look, l’unico concorso di bellezza della città di Pontinia: patrocinato dal Comune e sostenuto dall’Associazione Sant’Anna 2.0 (che dal 2018 organizza la festa patronale), la 4^ edizione andrà in scena sabato 10 agosto dalle ore 20,30 in Piazza Indipendenza, nei pressi dell’ex Albergo Pontino.

Come di consueto sono previste 5 categorie in gara: «Loving» (riservato alle Under 18), «Glamour» (Under 30), «Fashion» (Under 40), «Beauty» (Under 50) e «Vogue» (Over 50). Inoltre ci sarà anche la 2^ edizione della fascia di Miss «Ciklè», e la nuova Miss «Plus», dedicata alla memoria di Francesco Sagnelli, il giovane stilista di Sezze tragicamente scomparso il 16 luglio 2018 a seguito di un incidente. Una iniziativa voluta dall’organizzatrice Anna Bottoni del salone New Look di Via Corridoni che conosceva Francesco. La fascia, che sarà assegnata dalla famiglia Sagnelli, porta il nome del brand di abbigliamento che Francesco aveva fondato e che era stato promosso nientemeno che Cecilia Rodriguez (sorella della più celebre Bèlen) e Francesco Monte.

Le vincitrici di ogni singola categoria in gara si contenderanno in finale la conquista del titolo. A decretare le meritevoli delle fasce una giuria composta anche da professionisti del settore, tra cui Linda Cifra della «Scuola per Parrucchieri Desantisap» di Latina, e dalle vincitrici precedenti: Stefania Maule di Aprilia, cui è stata attribuita la fascia di «Miss New Look» nel 2014 durante il concorso nazionale «Un Volto per il Cinema» e la Miss “in carica” del 2018, Giorgia Spirandelli, già Miss Latina 2014.

Sarà presente anche il Patron di «Miss Spettacolo», Stefano Madonna. La kermesse, ripresa dalle telecamere di SL48, prevede anche la sfilata di una categoria “Junior”, non competitiva, riservata ai bambini Under 13, e di una categoria maschile denominata «Trendy». A condurre la kermesse sarà Maria Rita D’Alessio, che sarà coadiuvata dalla musica del duo «The Shure» di Umberto Rufo e Cristina Marchetti, dalla regia di Cristian Vitali e dalle acconciature dell’hair stylist Anna Bottoni della New Look, ideatrice del concorso.

L’evento si chiuderà con la proclamazione di Miss New Look 2019, titolo che – anche quest’anno – darà la possibilità di accedere gratuitamente alla fase finale della 4^ edizione di «Miss Spettacolo», in programma dal 7 al 9 Settembre 2019 a Fiuggi, quando verrà assegnato il titolo attualmente detenuto da Sofia Ferrarini.

Gallery