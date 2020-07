Mitico Circeo: una visita guidata alla scoperta di San Felice

San Felice Circeo è da sempre stata meta di star del cinema. In particolare a metà degli anni ’50 è stato un luogo d’elité di personaggi come Anna Magnani, Alberto Lupo, Marisa Merlini, Renato Rascel, testimoni di un mondo e di atmosfere che oggi non ci sono più.

Ma San Felice continua ad essere una delle perle pontine, luogo di fascino naturale, storico e di costume. La Pro Loco organizza perciò una passeggiata nel borgo antico alla scoperta di aneddoti del passato, di storie curiose e mai raccontate.

La visita guidata Mitico Circeo si terrà nel rispetto delle norme anti COVID-19 pertanto i posti saranni limitati e si potrà partecipare solo su prenotazione contattando i numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviando una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com.

L’appuntamento

Con Mitico Circeo è per sabato 4 luglio a partire dalle 19.00, il punto d’incontro è a piazza Lanzuisi, la visita guidata avrà una durata di circa 2 ore.

